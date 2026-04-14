Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης για… κλάματα στην Πολίχνη: Επιχείρησε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων – Δείτε βίντεο

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την Ανάσταση.

Ο δράστης σκαρφάλωσε και έσπασε τη τζαμαρία προκειμένου να εισέλθει στο κατάστημα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία άρχισε να του φωνάζει.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, αναγκάστηκε να πηδήξει από ύψος περίπου 2,5 μέτρων, προκαλώντας ζημιές τόσο στη τζαμαρία όσο και στο προστατευτικό ρολό του καταστήματος, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

«Μετά την Ανάσταση ήρθα στο μαγαζί μέχρι τις 3:20 περίπου. Με το πού τελείωσε η εκκλησία στις 3:37 έρχεται ένας, πατάει στο στόρι, ανεβαίνει επάνω, σπάει το τζάμι. Για καλή μου τύχη μία πελάτισσα μου βγήκε έξω και αρχίζει φωνάζει. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν να μπουν, μόνο το τζάμι, γέμισε ο τόπος γυαλιά. Κόπηκε, έχει αίματα επάνω», είπε ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου, Βασίλης Νικολαΐδης στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: Πιάστηκαν στα χέρια και αλλητραυματίστηκαν με το ίδιο μαχαίρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς που δούλεψε στο γήπεδο, σοβαρό ζήτημα με Ντεσπόντοφ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τουρκία – Τουλάχιστον 13 τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Νεκρός οδηγός δικύκλου που προσέκρουσε σε απορριμματοφόρο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Γιάννης Μπέζος: Δεν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, προτιμώ την φυσική κι ας βρίσκεται σε ύφεση τον τελευταίο καιρό