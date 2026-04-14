Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης για… κλάματα στην Πολίχνη: Επιχείρησε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων – Δείτε βίντεο

Επεισοδιακά εξελίχθηκε η απόπειρα διάρρηξης σε καφεκοπτείο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την Ανάσταση.

Ο δράστης σκαρφάλωσε και έσπασε τη τζαμαρία προκειμένου να εισέλθει στο κατάστημα, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία άρχισε να του φωνάζει.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, αναγκάστηκε να πηδήξει από ύψος περίπου 2,5 μέτρων, προκαλώντας ζημιές τόσο στη τζαμαρία όσο και στο προστατευτικό ρολό του καταστήματος, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

«Μετά την Ανάσταση ήρθα στο μαγαζί μέχρι τις 3:20 περίπου. Με το πού τελείωσε η εκκλησία στις 3:37 έρχεται ένας, πατάει στο στόρι, ανεβαίνει επάνω, σπάει το τζάμι. Για καλή μου τύχη μία πελάτισσα μου βγήκε έξω και αρχίζει φωνάζει. Ευτυχώς δεν πρόλαβαν να μπουν, μόνο το τζάμι, γέμισε ο τόπος γυαλιά. Κόπηκε, έχει αίματα επάνω», είπε ο ιδιοκτήτης του καφεκοπτείου, Βασίλης Νικολαΐδης στην ΕΡΤ.