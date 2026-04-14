Θεσσαλονίκη: Έρχεται μεγάλη γιορτή παράδοσης στη Νέα Παραλία με μουσική, χορό και 300 χορευτές

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να «πλημμυρίσει» μουσική, καθώς την Παρασκευή 17 Απριλίου η Νέα Παραλία θα φιλοξενήσει μια μεγάλη πασχαλινή εκδήλωση του Συλλόγου «Η Ήπειρος». Το ραντεβού δίνεται στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη διοργάνωση να υπόσχεται ένα σκηνικό γεμάτο χορό και ζωντανή παράδοση.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της βραδιάς είναι ο μεγάλος κύκλος με 300 χορευτές, που αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση και να τραβήξει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Πρόκειται για μια δράση που συνδυάζει το πασχαλινό κλίμα με την ηπειρώτικη παράδοση και μετατρέπει τη Νέα Παραλία σε σημείο συνάντησης πολιτισμού και γλεντιού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χορευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Η ΉΠΕΙΡΟΣ» διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης το «Καγκελάρι» ή αλλιώς «Κύκλες»! Το «Καγκελάρι – Κύκλες» αποτελεί ένα μεγαλοπρεπές πασχαλινό έθιμο της Ηπείρου με προέλευση από τα Τζουμέρκα!

Σας περιμένουμε όλους και φέτος μετά το Πάσχα να πιαστούμε όλοι μαζί χέρι με χέρι και να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο χορευτικό κύκλο, αναδεικνύοντας έτσι τη συλλογικότητα του εθίμου και την ανάγκη διατήρησης και διάδοσης της παράδοσής μας!

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 & Ώρα 19:30



Τοποθεσία: Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου – Παραλία Θεσσαλονίκης

Με τη συμμετοχή των παρακάτω χορευτικών συλλόγων με περισσότερους από 300 χορευτές!

1)Σύλλογος Αθλούμενων ΑΜΕΑ “Ο Φίλιππος”

2)Πύρρος-Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών

3)Σύλλογος Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης

4)Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος ΧΑΝΘ

5)Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Διόνυσος Τούμπας

6)Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΓ.Ι.Θεολόγος

7)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ευόσμου Γαϊτάνι

8)Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Άρης Θεσσαλονίκης

9)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ολυμπίων Βλάχων Κοκκινοπλητών Θεσσαλονίκης «Ο Όλυμπος»

10)Πολιτιστικός Σύλλογος “Πήγασος” Δυτικής Θεσσαλονίκης

11)Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης

12)Χορευτική Ομάδα 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης

13)Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κουφαλίων Το Καβακλί

14)Σύλλογος Σμυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου Κορδελιού “Η Αγία Φωτεινή”

15)Λαογραφικός Όμιλος Παπάφη Θεσσαλονίκης

16)Σύλλογος Τρικαλινών Ν.Θεσσαλονίκης «Ο Ασκληπιός»

17)Σύλλογος Αργιθεατών Β.Ελλάδος «Ο Κατσαντώνης»

18)Ακαδημία Χορού Θεσσαλονίκης (Α.ΧΟ.Θ.)

19)Πολιτιστικός Σύλλογος Κύριλλος & Μεθόδιος

20)Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος – Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

21)Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης Σερρών «Η Πρόοδος»

22)Χορευτική Ακαδημία Πεύκων

23)Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι της παράδοσης»

24)Πολιτιστικός Σύλλογος Μερακλήδες Περιφέρειας Άρτας

Συνοδεύει η κομπανία του Νίκου Μπούσιου!

Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης!».