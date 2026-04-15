MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ας πει κάποιος στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν σκότωσε 42.000 άοπλους διαδηλωτές

|
THESTIVAL TEAM

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον Πάπα Λέοντα ζητωντας «κάποιος να τον ενημερώσει ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα».

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι στο Ιράν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 42.000 αθώοι, εντελώς άοπλοι, διαδηλωτές στο τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απόλυτα απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Η Ελλάδα και ακόμη 16 χώρες καλούν Ισραήλ και Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία των ειρηνευτικών συνομιλιών

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: “Θα μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα με τη μάσκα ομορφιάς; Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Αστυνομικοί διερευνούσαν ενδοοικογενειακό επεισόδιο και βρήκαν όπλα και σφαίρες σε σπίτι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι λέει το Λιμενικό για τον άνδρα που ήταν μεθυσμένος και έπεσε στον Θερμαϊκό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Εγνατία Οδός: Το μποτιλιάρισμα στον Πολύμυλο και οι ρυθμίσεις στις σήραγγες που δεν έχουν πιστοποίηση – Τι απαντά η εταιρεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε το voucher