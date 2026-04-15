Τραμπ: Ας πει κάποιος στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν σκότωσε 42.000 άοπλους διαδηλωτές

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τον Πάπα Λέοντα ζητωντας «κάποιος να τον ενημερώσει ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα».

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι στο Ιράν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 42.000 αθώοι, εντελώς άοπλοι, διαδηλωτές στο τους τελευταίους δύο μήνες, και ότι είναι απόλυτα απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.