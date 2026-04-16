Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που δραπέτευσε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο στον Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης (16/4) απέδρασε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ).

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη, όταν αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα – με καταγωγή από τη Μολδαβία – στη ΔΕΕ για αποτυπώματα και φωτογραφίες.

Τότε, ο κρατούμενος βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει κάτω από συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Σημειώνεται πως ο άνδρας κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία.