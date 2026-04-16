Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ως ο Έλληνας Όρμπαν;

Ευθύνες στην κυβέρνηση καταλόγισε, μιλώντας στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στα πλαίσια της προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, η οποία προέκυψε με πρωτοβουλία του ιδίου, με θέμα «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Αρχικά μετέφερε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση του Γ. Μυλωνάκη.

Όπως ανέφερε η πρωτοβουλία για τη συζήτηση στη Βουλή έχει στόχο να δείξει τα πεπραγμένα της ΝΔ, που επτά χρόνια ακολουθεί τις πιο φαύλες και πελατειακές πρακτικές, με την χειραγώγηση των θεσμών να είναι καθημερινή και αποτελεί ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.

Τόνισε επίσης ότι ο κατήφορος σύντομα τελειώνει και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας.

Επίσης δήλωσε πως η εποπτεία της ΕΥΠ από το Μέγαρο Μαξίμου, οδήγησε σε διορισμός προσώπων που ήταν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι οι απευθείας αναθέσεις σε εταιρίες ημετέρων και το ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, δείχνουν τον τρόπο που κινήθηκε η κυβέρνηση και αναφέρθηκε εκ νέου στον Μακάριο Λαζαρίδη ρωτώντας αν ήταν ή δεν ήταν παράνομοι οι διορισμοί του.

Παράλληλα σχολίασε πως η «αριστεία» ηχεί πλέον ως ανέκδοτο στα αυτιά του ελληνικού λαού.

«Η ατιμωρησία στο δημόσιο παίρνει τέλος», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε «και σκελετούς από το ντουλάπι θα βγάλουμε», υπενθυμίζοντας ότι τα έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ανοίγοντας το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καταλήστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ από εγκληματική οργάνωση, έφερε την ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι 13 εμπλεκόμενοι έχουν το χρώμα της ΝΔ και υπενθύμισε την φράση «χεράτα», την Φεράρι, τον κ. Πάτση με τους δανειολήπτες, κλπ

Όταν σας πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, κηρύσσεται τον πόλεμο στο βαθύ κράτος, δηλαδή στον εαυτό σας, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται από έναν απόστρατο για το Predator.

Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δεν καταλύει τη δημοκρατία απότομα, αλλά τη διαβρώνει σταδιακά, ευτέλισε το κοινοβούλιο με την επιστολική ψήφο για να μην διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη, Βορίδης, Αυγενάκης, αλλά και Κ. Αχ. Καραμανλής για την υπόθεση των Τεμπών.

Το 80% των τροπολογιών έχουν κατατεθεί στη Βουλή από τις 9μμ έως τα μεσάνυχτα, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας την πολιτική της ΝΔ ως «μεταμεσονύκτια».

Kαταλόγισε στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη τοξικότητα και ανοχή στη λειτουργία παρακράτους, αναφερόμενος στην υπόθεση με το Predator.

Άσκησε κριτική στον Α. Γεωργιάδη, υπενθυμίζοντας ότι κάποτε ο ίδιος κατηγορούσε τη ΝΔ σαν κόμμα κλεφτών και μίλησε για τον Όρμπαν των Βαλκανίων.

Ως πιο σκοτεινό κομμάτι της διακυβέρνησης της ΝΔ, χαρακτήρισε το σκάνδαλο της κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας και την παρακολούθηση στρατιωτικών, μελών της κυβέρνησης, δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών. Συμπλήρωσε πως οκτώ μήνες ο κ. Χατζηδάκης, ο πιο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού παρακολουθήθηκε, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν είναι δίπλα στον κ. Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή και δήλωσε γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει αγωγή στον απόστρατο Ισραηλινό για το Predator.

Χαρακτήρισε την κυβέρνηση ως εξαρτημένη από την εξουσία και τόνισε «σταθείτε έστω και μία στιγμή στο ύψος των περιστάσεων». Κάλεσε τον πρωθυπουργό να επιλέξει αν θα μείνει στην ιστορία ως ο «Έλληνας Νίξον» ή ο «Έλληνας Όρμπαν».

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι η κυβέρνηση είναι αναξιόπιστη και επιδίδεται σε επικοινωνιακά παιχνίδια.

Ο κόσμος κουβεντιάζει για την ακρίβεια, αλλά χωρίς ποιοτική δημοκρατία, θεσμούς και δικαιοσύνη, δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας ζωής και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, αλλά και μία άλλη πολιτική μακριά από ρουσφέτια, αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, κλπ, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μονόδρομος για να αναπνεύσει η Ελλάδα, είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές, είπε ο κ. Ανδρουλάκης και ανέφερε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την ύπαρξη ενός κράτους δικαίου για όλους.