MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση από το υπ. Παιδείας και την κυβέρνηση για να μην εικάζουμε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Πέτσας ζήτησε «μία ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας ή από την κυβέρνηση» σχετικά με τον διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο βουλευτής της ΝΔ, μιλώντας στο MEGA είπε ότι «από ό, τι άκουσα από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης με τον κ. Λαζαρίδη» και συνέχισε:

«Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην υπάρχει εικασία και τίποτα από όλα αυτά και θα έπρεπε να υπάρξει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από το υπουργείο Παιδείας ή από την κυβέρνηση που να μας περιγράφει πώς έγινε ο διορισμός του, ποια δικαιολογητικά του ζητήθηκαν για να οριστικοποιηθεί ώστε να μην εικάζουμε. Θα πρέπει να είναι καθαρό το τοπίο».

Ο Στέλιος Πέτσας υποστήριξε ότι «ασχολούμαστε περισσότερο με ζητήματα που είναι αντικείμενο παραπολιτικής παρά με τα ζητήματα που αφορούν κυρίως τους Έλληνες και αυτό ρίχνει προς τα κάτω όλα τα κόμματα. Θα πρέπει να ασχολούμαστε με τις κοσμοϊστορικές αλλαγές που συμβαίνουν και επηρεάζουν όχι μόνο τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο αλλά και την τσέπη των Ελλήνων και άλλα προβλήματα της καθημερινότητας».

Σε ερώτηση για το εάν αυτό κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, απάντησε ότι «αν η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, αυτά που φαίνονται τώρα μεγάλα όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης δεν θα είναι τα πρωτεύοντα. Θα ήθελα το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της κυβέρνησης να αφιερώνεται πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας ή της στέγασης».

Μακάριος Λαζαρίδης Στέλιος Πέτσας

