Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η 5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ με παλιά και νέα αντικείμενα για συλλέκτες κάθε ηλικίας

5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ, ένας θεσμός πλέον για τους συλλέκτες της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας! Το φετινό ραντεβού έφτασε και είναι στο Περίπτερο 7 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου.

Η 5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ περιλαμβάνει ποικιλία παλαιών και νέων αντικειμένων,  για συλλέκτες  κάθε ηλικίας.

Η έκθεση, που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις  της HELEXPO-ΔΕΘ, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας, στα πρότυπα αντιστοίχων του εξωτερικού, απευθύνεται σε συλλέκτες, φιλότεχνους και λάτρεις της ιστορίας και του πολιτισμού. Μεγάλος υποστηρικτής η Εταιρεία Ελληνικό Νόμισμα, Μητροπόλεως 81, Θεσσαλονίκη. Ο ειδικός σε χρυσό, ασήμι, νομίσματα και μετάλλια.

Περιλαμβάνει νομίσματα, χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, ταχυδρομική ιστορία, μετάλλια, παράσημα και άλλα στρατιωτικά αντικείμενα (militaria) του 19ου και του 20ου αιώνα, καρτ ποστάλ, φωτογραφίες, παλαιά βιβλία και περιοδικά, παιχνίδια, ρολόγια τσέπης και χειρός, ντοκουμέντα, αρχειακό υλικό, δίσκους βινυλίου, ορυκτά και πετρώματα, τηλεκάρτες, αλλά και κάθε είδους συλλεκτικά αντικείμενα και έργα τέχνης. Για πρώτη φορά φέτος φιλοξενούνται παιχνίδια με κάρτες, αλλά και παραδοσιακά, ξύλινα και μεταλλικά παιχνίδια.

Οι συλλογές που παρουσιάζονται ανήκουν σε παλαιοπωλεία, οίκους δημοπρασιών, καταστήματα αντικών,  αλλά και ιδιώτες συλλέκτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλά αντικείμενα εκτίθενται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αποσκοπώντας στη διάδοση της ιστορίας, του πολιτισμού και της συλλεκτικής ιδέας.

Η παρουσία ειδικών για κάθε αντικείμενο αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για να εκτιμήσει κάποιος τη συλλογή που έχει ή κληρονόμησε από τους δικούς του! Αν έχετε κάποιο συλλεκτικό αντικείμενο ή αντίκα και θέλετε να μάθετε την αξία του, αν ψάχνετε για κάποιο σπάνιο κομμάτι για τη συλλογή σας, ή αν είστε απλά περίεργος, η 5η Συλλεκτική ΕΧΡΟ είναι για σας!

Ώρες λειτουργίας:

Σάββατο 18 Απριλίου, 12.00 με 19.00 και Κυριακή 19 Απριλίου:: 10.00-19.00

Εισιτήρια: ComeTogether.live

Είσοδος δωρεάν για: Εν ενεργεία στρατιωτικούς και μέλη των σωμάτων ασφαλείας, παιδιά, ΑΜΕΑ, δημοσιογράφους (απαραίτητη ταυτότητα)

Πληροφορίες-Κρατήσεις: τηλ. 6945557422

