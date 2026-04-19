Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε φλεγόμενο σπίτι – Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα, τα σενάριο που εξετάζεται

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε σπίτι στο Ακταίο, ενώ η οικία του καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.

Το περιστατικό έγινε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στο ύψος του Ακταίου απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων της Shell με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Επί τόπου έφθασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να ελέγξουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ μετά το τέλος της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σε χώρο του σπιτιού τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πώς ακριβώς δίπλα του βρέθηκε όπλο, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι κυνηγετική καραμπίνα.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε πρόσφατα χάσει συγγενικό του πρόσωπο. Όλα τα παραπάνω οδηγούν τις ανακριτικές Αρχές σε εκτίμηση ότι το συμβάν ενδέχεται να οφείλεται και σε αυτοχειρία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και το ατύχημα.

Έχει διαταχθεί νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.