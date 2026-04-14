Χαλκιδική: Πέθανε ο 83χρονος με αναπηρία που του είχαν κάνει έξωση από το σπίτι του στα Νέα Φλογητά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο άνθρωπος που συγκίνησε τη Χαλκιδική και όλη την Ελλάδα, όταν έδινε τη δική του μάχη για να μη χάσει το σπίτι του από τα funds στην περιοχή των Νέων Φλογητών.

Ο Θεόφιλος Τσοχουνίδης, που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα με την υπόθεση της έξωσης από την οικία του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα xalkidikipolitiki.gr έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν έπαψε να παλεύει μέχρι το τέλος.