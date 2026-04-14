Κεφαλονιά: Τα τελευταία λόγια του πατέρα στην 19χρονη – “Πρόσεχε γιατί κυκλοφορούν διάβολοι με αγγελικά πρόσωπα”

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κεφαλονιά ο αιφνίδιος θάνατος της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς ακόμα διερευνώνται πολλές πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της νεαρής κοπέλας.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς μιλά στο newsit.gr και περιγράφει όσα έγιναν από τη στιγμή που ενημερώθηκε για την κατάσταση της κόρης του, αλλά και τα όσα ακολούθησαν «Το πρωί με πήραν τηλέφωνο, στις 5:00 η ώρα. Μου είπαν ότι το παιδί είναι ακόμα σχεδόν ζωντανό, ανοιγόκλεινε τα μάτια του, είχε αναπνοές. Μετά από λίγο του κάνανε ΚΑΡΠΑ, δεν ξέρω τι του κάνανε, αλλά δεν το σώσανε. Ένα παιδί, ένα ομορφόπαιδο δεκαεννιά χρονών. Το παιδί άβγαλτο, δεν ήξερε από τέτοια πράγματα. Ούτε έπινε, ούτε κάπνιζε, ούτε τίποτα. Και κάποιοι αλήτες το ξεγελάσανε, παρόλα τα μαθήματα και τις συμβουλές που της έδινα. Και παρουσιάστηκε αυτό, και τώρα η ασφάλεια ψάχνει να βρει ποιοι ήταν αυτοί, γιατί ακριβώς έγινε, και οι ιατροδικαστές θα ψάξουν τα περαιτέρω».

Ο ίδιος περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν η κόρη του φύγει από το σπίτι, αλλά και την εικόνα που αντίκρισε στο νοσοκομείο «Η Μυρτούλα μου έφυγε από το σπίτι γύρω στις 11:30 με 12:00. Πάντα με φίλαγε, τη φίλαγα, με χαιρετούσε, με ρώταγε. Μου λέει “Μπαμπά, είμαι ωραία;” και της έλεγα “Είσαι θεά”, γιατί ήταν θεά. Και μου είπε “Δεν θα αργήσω, μπαμπά”. Εγώ δεν πήγα στο πάρκο, στο νοσοκομείο πήγα. Όταν πήγα εγώ, ήταν ζεστή, σαν να ζει. Αλλά τα μάτια της ήταν κλειστά και το στόμα της ανοιχτό».

Τέλος, αποκαλύπτει τα τελευταία λόγια που της είπε πριν φύγει από το σπίτι, τα οποία όπως τονίζει αποκτούν πλέον τραγική διάσταση:

«Της είπα: “Είσαι θεά, αλλά επειδή είσαι τόσο όμορφη, πρόσεχε, γιατί κυκλοφορούνε διάβολοι με αγγελικά πρόσωπα. Αν δεις το παραμικρό από αυτά που σου έχω πει, βρες έναν τρόπο και φύγε ή πάρε με τηλέφωνο και σε ένα λεπτό θα είμαι δίπλα σου”».

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κρίσιμα αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν στις αστυνομικές Αρχές δύο άτομα, τα οποία σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται να είναι μαζί με τη 19χρονη Μυρτώ λίγη ώρα πριν η κοπέλα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο». Οι καταθέσεις των δύο συλληφθέντων εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στην υπόθεση του αιφνίδιου θανάτου της νεαρής κοπέλας.