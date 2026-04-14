Τραγωδία στο Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο μετά από λιτανεία στις Καρυές

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στις Καρυές του Αγίου Όρους, όταν μοναχός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, πιθανότατα έπειτα από αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας ekklisiaonline.gr, ο μοναχός οδηγούσε αγροτικό όχημα σε ορεινό δρόμο της περιοχής, όταν φέρεται να υπέστη πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σε δύσβατο σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί», ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα για την Αθωνική Πολιτεία.

Από την ανατροπή του οχήματος, ο μοναχός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ένας ακόμη επιβάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος,

Άγιο Όρος

