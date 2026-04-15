Διαμαντοπούλου: Βρήκα την αυλή γεμάτη με χαρτάκια που έγραφαν “Θα εμπιστευθείτε μια γυναίκα που άφησε το 2 μηνών μωρό της για να κατέβει στις εκλογές;”

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή “Πορτατίφ” στο Κρήτη TV παραχώρησε η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε χωρίς φίλτρα για τη ζωή, την πολιτική διαδρομή, τις δυσκολίες αλλά και τις προσωπικές στιγμές που τη σημάδεψαν.

«Όταν ήμουν νεαρή υπουργός, ήμουν στη βουλή και τότε ήτανε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πρέπει να ήταν το ’97, ’98. Δίνει μία συνέντευξη ο Μητσοτάκης και του λένε: «Μπορεί να υπάρξει γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα;» Και λέει: «Ναι. Από τη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα Μπακογιάννη και από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου». Τότε εγώ ήμουν μία νεαρή βουλευτής που μόλις είχε έρθει από την Κοζάνη και μπει στην πολιτική», αφηγείται η Άννα Διαμαντοπούλου στη δημοσιογράφο, Νάντια Αιβάτογλου.

«Την περίοδο των Μνημονίων είδα να ασπρίζουν τα μαλλιά μου σε μία νύχτα. Δηλαδή έβγαλα, αυτό που λένε που γίνεται, εγώ το είδα να γίνεται! Το είδα να γίνεται σε μία νύχτα. Ήταν μια ολόκληρη νύχτα διαδικασιών και έφτασα σπίτι μου και είδα… και δεν το πίστευα, έλεγα «είναι δυνατόν;». Αλλά τότε, εκείνο το βράδυ, άλλοι έπαθαν έμφραγμα, άλλοι… δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές», εξομολογείται η πολιτικός για πρώτη φορά.

Για τα χτυπήματα κάτω από τη μέση που έχει δεχθεί στην πολιτική της καριέρα, η Άννα Διαμαντοπούλου θυμάται:

«Όταν κατέβηκα στις εκλογές, ήταν λίγο μετά που είχα γεννήσει. Και όταν πήγα την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό κέντρο, βρήκα όλη την αυλή γεμάτη με χαρτάκια που έγραφαν: «Θα εμπιστευτείτε μία γυναίκα που άφησε το δυο μηνών μωρό της για να κατέβει στις εκλογές;» Αυτό δεν ήτανε… Έφυγα από κει και πήγα στο αυτοκίνητο και έβαλα τα κλάματα. Όχι γιατί θα μου έκανε κακό, αλλά γιατί αισθανόμουν τρομερές ενοχές γι’ αυτό».

«Νομίζω ότι κατάφεραν τον σκοπό τους. Ήτανε εσωτερική αντιπαλότητα. Προφανώς δεν μπορούσα να μάθω ποιος ήταν συγκεκριμένα, αλλά το καταλάβαινα», επισημαίνει χαρακτηριστικά.