Θεσσαλονίκη: Δεν έδειξαν κάτι τα νύχια και το τηλέφωνο της 59χρονης που δολοφονήθηκε στον Εύοσμο – Πού στρέφονται οι έρευνες

Στο κενό βρίσκονται ακόμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του δολοφόνου της 59χρονης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Η άτυχη γυναίκα είχε βρεθεί το απόγευμα της 30ης Μαρτίου μέσα στο σπίτι της στραγγαλισμένη, με μια ζώνη τυλιγμένη γύρω από το λαιμό της και ημίγυμνη με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών να στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση.

Οι αρχές είχαν πάρει δείγμα από τα νύχια της 59χρονης και προχώρησαν σε εξέταση DNA σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη του εγκλήματος. Παράλληλα, έχει ανοιχτεί και το κινητό της τηλέφωνο σε μια προσπάθεια να βρουν κάποιο μήνυμα ή συνομιλία που θα μπορούσε να φωτίσει την υπόθεση, όμως τελικώς, σύμφωνα με έγκυρες αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο protothema.gr, δεν βρέθηκε τίποτα.

«Ούτε τα νύχια αλλά ούτε και το κινητό της μας έδωσαν κάποιο στοιχείο για τον δράστη ή δράστιδα που δολοφόνησε την 59χρονη» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν βάλει στο «μικροσκόπιο» των ερευνών τους και δύο στενά συγγενικά πρόσωπα της 59χρονης πλην όμως πλέον η Αστυνομία εκτιμά ότι «τα εν λόγω πρόσωπα είναι καθαρά», καθώς ελέγχθηκαν ποικιλοτρόπως και δεν προκύπτει το παραμικρό στοιχείο εναντίον τους. Ειδικά, όσον αφορά ένα εκ των δυο συγγενών της που μένει στη Θεσσαλονίκη, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. σημείωνε ότι πραγματικά ελέγχθηκε εξονυχιστικά και «όσα μας ανέφερε ήταν αληθινά όπως επαληθεύσαμε κι εμείς».

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αρχές θεωρούν ότι η 59χρονη που διέμενε στη Γερμανία και είχε αγοράσει το διαμέρισμα στην οδό Αρριανού 1 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, περίμενε τον δράστη και «μάλιστα ξεκλείδωσε η ίδια την πόρτα», καθώς δεν βρέθηκε το παραμικρό ίχνος παραβίασης της οικίας της.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κανόνισε ραντεβού με άγνωστο άτομο

Στα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις αρχές είναι ότι η 59χρονη να κανόνισε κάποιο ραντεβού με άτομο που ούτε η ίδια δεν γνώριζε καλά και τελικά το ραντεβού να κατέληξε και σε ληστεία, αφού το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν προσωπικά της αντικείμενα όπως μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό η γυναίκα, ένα ρολόι που φορούσε στο χέρι της, το πορτοφόλι της καθώς και προσωπικά έγγραφα της.

Οι αστυνομικοί πλέον προσπαθούν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες που μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να περπατά στον δρόμο που είναι το σπίτι δεν έχει δώσει κάποιο απτό αποτέλεσμα αφού «δεν υπάρχει κάμερα που να δείχνει την είσοδο του σπιτιού» ότι δηλαδή βγαίνει από αυτό.

«Το βίντεο δείχνει τον δρόμο και προσπαθούμε να δούμε την κίνηση, αν δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βγήκε από άλλη οικία. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό» τόνισε πηγή της Αστυνομίας.

