Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Η συνάντηση μεταξύ του πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, και της πρέσβειρας του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντεχ, ολοκληρώθηκε ύστερα από περίπου δύο ώρες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σηματοδοτώντας μία από τις σπάνιες απευθείας επαφές μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλό επίπεδο.

Με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επιδιώκουν να προωθήσουν διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια περίοδο έντασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για επόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο διπλωματών.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και περίπου έναν μήνα, πριν από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

«Όπως έχει καταστήσει σαφές ο πρόεδρος, δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ και των συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου», ανέφερε ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Πρέπει να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ»

«Το Ιράν παρέσυρε τον λιβανικό λαό σε έναν πόλεμο και δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως προστάτης του Λιβάνου», πρόσθεσε.

«Η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν αξίζει να έχει θέση. Πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως και οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτόν τον στόχο. Το Ιράν δεν θα επιτραπεί να υπαγορεύει το μέλλον του Λιβάνου. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας», συνέχισε.

Παράλληλα, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον ενέκρινε πρόσφατα νέα ανθρωπιστικά προγράμματα ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την παροχή σωτήριας βοήθειας σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο αμάχους στον Λίβανο που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η αμερικανική πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης και των επιπτώσεων του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.