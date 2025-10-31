Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή, έξι χρόνια είμαι στις φυλακές

Το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του επιχείρησε να αντικρούσει πριν από λίγο στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο καταδικασμένος σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατά τη σημερινή απολογία του στο Εφετείο αρνήθηκε τα αδικήματα που του αποδίδονται και αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γ. Ρουπακιά, υποστήριξε πως πρόκειται για έγκλημα, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «δολοφόνησε» τον ίδιο αλλά και το κόμμα της Χρυσής Αυγής.

«Αν ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι ο δράστης ήταν στη Χρυσή Αυγή θα το καταδίκαζα όπως και έκανα όταν το έμαθα. Η δολοφονία Φύσσα ήταν ένα άθλιο έγκλημα που έγινε μπροστά σε δύο ομάδες αστυνομικών της ΔΙΑΣ που δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το αποτρέψουν. Και αυτό το έγκλημα δολοφόνησε τη Χρυσή Αυγή και εμένα, με καταδίκασε έξι χρόνια είμαι στις φυλακές», είπε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, που φέρεται ως το πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. «Το επόμενο πρωί ενημερώθηκα για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα. Ενημερώθηκα από δημοσιογράφος που με κάλεσαν να πω τη θέση μου εκείνο το πρωί. Μου είπαν από το τηλέφωνο ότι ήταν για οπαδικούς λόγους. Στη συνέχεια, έκανα και δημόσιες τοποθετήσεις πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα εκείνη τη στιγμή», συνέχισε ο κατηγορούμενος για να προσθέσει: «Την ημέρα εκείνη είχα κάνει πέντε φορές καταδίκη για τη δολοφονία Φύσσα, έχουμε κάποια άθλια εγκλήματα για τα οποία όμως εγώ δεν είχα ευθύνη (…). Καταδικάζω τη βία γιατί και εγώ και η οικογένειά μου έχουμε υποστεί πολλά».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρθηκε στη δολοφονία των Μανώλη Καπελώνη και Γιώργου Φουντούλη την 1η Νοεμβρίου του 2013 έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο Νέο Ηράκλειο. «Αύριο είναι 1η Νοεμβρίου και ουδείς έχει συλληφθεί για αυτές τις δολοφονίες. Αυτό κι αν είναι έγκλημα από εγκληματική οργάνωση. Δολοφονία με καλυμμένα τα πρόσωπα και ούτε μια σύλληψη» ανέφερε στο δικαστήριο.

Χαρακτηρίζοντας ως απολύτως σωστή την απαλλακτική (για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης) εισαγγελική πρόταση στο πρωτόδικο δικαστήριο, ο Ηλίας Κασιδιάρης αρνήθηκε ότι εκπαίδευε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και υποστήριξε πως η δημοσιευμένη σε εφημερίδα φωτογραφία που τον δείχνει με ομάδα Χρυσαυγιτών να αποτίει τιμή στη Βέρμαχτ, τον στρατό της ναζιστικής Γερμανίας που σκόρπισε το θάνατο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι προϊόν φωτομοντάζ!

«Να μου πείτε ποιον εκπαίδευσα και πού;» είπε και αναφερόμενος στη δημοσίευση της επίμαχης φωτογραφίας υποστήριξε: «Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα της έκφρασης, είναι υβριστικό για εμένα να μου λένε ότι ποζάρω με την εικόνα της Βέρμαχτ, είναι φωτομοντάζ (…). Είναι εξυβριστικό για την προσωπικότητα μου να βάζουν τέτοιες φωτογραφίες…»

Ακόμη, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρθηκε και στην κατάληψη του κτιρίου Ευαγγελισμός στο Ηράκλειο της Κρήτης για να υποστηρίξει ότι είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλείς και ενώ είχε προσκληθεί για κάποια ομιλία στο νησί δεν πήγε για να υπάρχει «ηρεμία και νομιμότητα».

Ακόμη επικαλέστηκε τον Άγιο Παντελεήμονα για να καταδείξει το έργο του ως βουλευτής. «Είχα όραμα για τη συγκεκριμένα περιοχή της Αθήνας ώστε από άντρο της ανομίας να μετατραπεί σε Άγιο Παντελεήμονα όπως ήταν κάποτε, να παίρνει ο άνθρωπος το παιδάκι του και να το πηγαίνει στην παιδική χαρά», υποστήριξε.

Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί και ο Γιάννης Λαγός. Να σημειωθεί ότι πολλοί εκ των κατηγορουμένων επέλεξαν να μην απολογηθούν καθώς ουσιαστικά έχουν ήδη εκτίσει την πρωτόδικη ποινή.

Πηγή: protothema.gr