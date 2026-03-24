Φωτιά στην αποθήκη της εκκλησίας του “ιερέα” youtuber στην Αθήνα – Καταστράφηκε η σκεπή

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην πυροσβεστική υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας στη Λιοσίων.

Πρόκειται για την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας youtuber ο οποίος συνελήφθη για υποθέσεις ναρκωτικών σύμφωνα με το Ert News. Η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 06:00, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της Λιοσίων.

Στην περιοχή έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες οι οποίοι πασχίζουν να σβήσουν τις φλόγες.

Η σκεπή του χώρου έχει ήδη πέσει ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης κρίνεται δύσκολη μιας και υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίοι απομακρύνουν οδηγούς και πεζούς για την ασφάλειά τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Καινούργιου: Σήμερα ήταν η πιο δύσκολή μου μέρα, δυσκολεύομαι πολύ – Μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μυριέλλα Κουρεντή: Ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε, δεν ψάχνω πια τα like, είμαι παιδί του Θεού

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Βέροια: Προφυλακιστέος μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη ο 20χρονος που ξυλοκόπησε την 24χρονη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ομάν: Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οχήματα παρασύρθηκαν από νερά έπειτα από πλημμύρες

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τραμπ: Το Ιράν θέλει ειρήνη, δεν θα έχουν πυρηνικά – Δίνουμε 5 ημέρες για να υπάρξει συμφωνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Τα κυβερνητικά μέτρα επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν