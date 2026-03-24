Φωτιά στην αποθήκη της εκκλησίας του “ιερέα” youtuber στην Αθήνα – Καταστράφηκε η σκεπή
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην πυροσβεστική υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας στη Λιοσίων.
Πρόκειται για την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας youtuber ο οποίος συνελήφθη για υποθέσεις ναρκωτικών σύμφωνα με το Ert News. Η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 06:00, με αποτέλεσμα να διακοπεί και η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της Λιοσίων.
Στην περιοχή έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και 9 πυροσβέστες οι οποίοι πασχίζουν να σβήσουν τις φλόγες.
Η σκεπή του χώρου έχει ήδη πέσει ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης κρίνεται δύσκολη μιας και υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.
Στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίοι απομακρύνουν οδηγούς και πεζούς για την ασφάλειά τους.