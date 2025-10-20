MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εύη Βατίδου: Στο εδώλιο για δύο κακουργήματα τον Φεβρουάριο

THESTIVAL TEAM

Δύο χρόνια μετά το περιστατικό έντασης ανάμεσα στην Εύη Βατίδου και έναν 60χρονο οδηγό μηχανής, η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαστική αίθουσα την περασμένη Πέμπτη.

Ο 60χρονος κρίθηκε ένοχος για τις φθορές που προκάλεσε στο αυτοκίνητο της Εύης Βατίδου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή, ενώ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της εξύβρισης και της απειλής.

Η συνέχεια αυτής της υπόθεσης θα είναι το Φεβρουάριο, σύμφωνα με την εκπομπή Super Κατερίνα, αφού η Εύη Βατίδου αυτή τη φορά θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για να εκδικαστεί η μήνυση του οδηγού της μοτοσικλέτας εναντίον της για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ο δικηγόρος του 60χρονου Γιάννης Μαρακάκης μίλησε στην εκπομπή, τονίζοντας ότι «τον Φεβρουάριο θα εκδικαστούν δύο κακουργήματα».

Εύη Βατίδου

