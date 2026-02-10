MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Αύριο απολογούνται οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής ομάδας

Με δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών, της πρώτης ομάδας από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο εκ των κατηγορουμένων, ενώ άλλοι εννέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Για κάποιους από αυτούς κρίθηκε ότι πρέπει να επιβληθεί επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Οι πρώτη ομάδα κατηγορουμένων οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης ανακρίτριας, ενώ αύριο θα βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι δύο φερόμενοι ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης διηύθυναν την εγκληματική ομάδα που δείχνει να είχε πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις.

Η οργάνωση, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα, τα οποία μεταφέρονταν στο εξωτερικό σε χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου, με κέρδη που ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Υπό την καθοδήγηση των δύο αδελφών, το κύκλωμα είχε στην διάθεση του καλά εξοπλισμένες, παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και χώρων με ειδικά μηχανήματα για την παραγωγή και την συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.

Οι κατηγορούμενοι, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Κύκλωμα Λαθραία τσιγάρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

