Δήμητρα Ματσούκα: Στην Ευελπίδων μετά τη σύλληψη γιατί οδηγούσε μεθυσμένη – Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι η Δήμητρα Ματσούκα, μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η γνωστή ηθοποιός προσήλθε στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

