ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα – Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη της Δημήτρας Ματσούκα προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης (19/11) αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, έπειτα από σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η ηθοποιός κινούνταν σε δρόμο στην περιοχή με ταχύτητα διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο και συγκεκριμένα με 97 χλμ. την ώρα σε περιοχή που το όριο ήταν τα 50 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον στον έλεγχο που της έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης καθώς της είχε αφαιρεθεί, ενώ το αμάξι δεν είχε και πινακίδες.

Στο αλκοτέστ που της έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έτσι κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Δήμητρα Ματσούκα Ελληνική Αστυνομία

