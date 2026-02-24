MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δίκη Βαλυράκη: Υπέρ των κατηγορουμένων ψαράδων κατέθεσαν δύο νέοι μάρτυρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Ψεύτη με λοφίο», χαρακτήρισε τον πρώτο αυτόπτη μάρτυρα που κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, πρόσωπο από την περιοχή που κατέθεσε σήμερα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στο δικαστήριο. Ο Δημήτρης Πολυζωίδης, αν και δεν ήταν παρών στο συμβάν, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες δεν είχαν λόγο να σπρώξουν και να χτυπήσουν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το θάνατο του οποίου χαρακτήρισε ατύχημα.

«Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα», είπε σχετικά ο μάρτυρας σύμφωνα με το newsit.gr, χαρακτηρίζοντας ψεύτη, τον αυτόπτη μάρτυρα που είδε διαπληκτισμό μεταξύ των δύο κατηγορουμένων ψαράδων και του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους κατηγορούμενους να κυκλώνουν το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη, προκαλώντας κυματισμό για να τον ανατρέψουν.

«Ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα μόνος του», είπε ο κ. Πολυζωίδης, αναφέροντας μάλιστα ότι με αντίστοιχο τρόπο έχασε και ο ίδιος το γιο του.

Ακολούθως στο βήμα του μάρτυρα, ανέβηκε ο ερασιτέχνης ψαράς, Παναγιώτης Σέρας, που ενώ αρχικά είχε αρνηθεί ότι τη μοιραία ημέρα (24.01.2021) είχε βγει για ψάρεμα, σήμα παραδέχθηκε ότι είχε βγει με το αλιευτικό του ανοιχτά της Ερέτριας. Στις καταιγιστικές ερωτήσεις που δέχθηκε γιατί δεν το ανέφερε αρχικώς, είπε ότι το ξέχασε ή ότι μπορεί και να φοβήθηκε. Ο μάρτυρας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είχε βγει για ψάρεμα, γιατί εντοπίστηκε από το δορυφόρο, να κινείται εκείνη την ημέρα στη θαλάσσια περιοχή.

Κατά την κατάθεσή του ο κ. Σέρας, είπε πως είδε το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ένα ακόμα πλαστικό σκάφος κοντά του. «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», είπε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση του προέδρου της έδρας, γιατί αρχικώς απέκρυψε την παρουσία του στη θαλάσσια περιοχή, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε μην στοχοποιηθεί.

«Μετά το λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο», είπε ο κ. Πολυζωιδης, ο οποίος σε αδερφική ερώτηση ανέφερε ότι είδε το ψαράδικο των δύο κατηγορουμένων αγκυροβολημένο στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.

Σήφης Βαλυράκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σε ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι το Θέλτα-ΠΑΟΚ

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Τι προκαλεί ακμή στην πλάτη και τι μπορείτε να κάνετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Μπραντ Πιτ: Παύση στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα – Την Τετάρτη θα αρχίσουν ξανά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου του νησιού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

“Αν ξανάρθει ο Υπουργός θα τον υποδεχτούμε αγωνιστικά” λέει η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι η συγγραφέας από τη Γιούτα σκότωσε τον σύζυγό της επειδή ήθελε τα χρήματά του