Δίκη Βαλυράκη: Υπέρ των κατηγορουμένων ψαράδων κατέθεσαν δύο νέοι μάρτυρες

«Ψεύτη με λοφίο», χαρακτήρισε τον πρώτο αυτόπτη μάρτυρα που κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, πρόσωπο από την περιοχή που κατέθεσε σήμερα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στο δικαστήριο. Ο Δημήτρης Πολυζωίδης, αν και δεν ήταν παρών στο συμβάν, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες δεν είχαν λόγο να σπρώξουν και να χτυπήσουν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το θάνατο του οποίου χαρακτήρισε ατύχημα.

«Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πάνε τα παιδιά να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα. Αυτός θέλει λιντσάρισμα», είπε σχετικά ο μάρτυρας σύμφωνα με το newsit.gr, χαρακτηρίζοντας ψεύτη, τον αυτόπτη μάρτυρα που είδε διαπληκτισμό μεταξύ των δύο κατηγορουμένων ψαράδων και του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους κατηγορούμενους να κυκλώνουν το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη, προκαλώντας κυματισμό για να τον ανατρέψουν.

«Ο Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα μόνος του», είπε ο κ. Πολυζωίδης, αναφέροντας μάλιστα ότι με αντίστοιχο τρόπο έχασε και ο ίδιος το γιο του.

Ακολούθως στο βήμα του μάρτυρα, ανέβηκε ο ερασιτέχνης ψαράς, Παναγιώτης Σέρας, που ενώ αρχικά είχε αρνηθεί ότι τη μοιραία ημέρα (24.01.2021) είχε βγει για ψάρεμα, σήμα παραδέχθηκε ότι είχε βγει με το αλιευτικό του ανοιχτά της Ερέτριας. Στις καταιγιστικές ερωτήσεις που δέχθηκε γιατί δεν το ανέφερε αρχικώς, είπε ότι το ξέχασε ή ότι μπορεί και να φοβήθηκε. Ο μάρτυρας αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είχε βγει για ψάρεμα, γιατί εντοπίστηκε από το δορυφόρο, να κινείται εκείνη την ημέρα στη θαλάσσια περιοχή.

Κατά την κατάθεσή του ο κ. Σέρας, είπε πως είδε το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και ένα ακόμα πλαστικό σκάφος κοντά του. «Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», είπε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση του προέδρου της έδρας, γιατί αρχικώς απέκρυψε την παρουσία του στη θαλάσσια περιοχή, ο μάρτυρας παραδέχθηκε ότι φοβήθηκε μην στοχοποιηθεί.

«Μετά το λιμενικό με έλεγε φονιά. Έκανα τη βλακεία και δεν είπα ότι έχω βγει. Μου είπαν ότι με είδαν από τον δορυφόρο», είπε ο κ. Πολυζωιδης, ο οποίος σε αδερφική ερώτηση ανέφερε ότι είδε το ψαράδικο των δύο κατηγορουμένων αγκυροβολημένο στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Μαρτίου.