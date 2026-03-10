Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών που διεξάγεται στη Λάρισα, για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ύστερα από αδιαθεσία της προέδρου.

Η δίκη ορίστηκε να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου και σύμφωνα με το onlarissa.gr, εξαιτίας της διακοπής δεν εξετάστηκε το ζήτημα της επιλογής του ειδικού μάρτυρα αναφορικά με την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται μέσα στους υπολογιστές και τους σκληρούς δίσκους που κατασχέθηκαν χθες, Δευτέρα.

Ωστόσο, δικηγόροι συγγενών των θυμάτων, υπέβαλαν αίτημα προκειμένου να λάβουν αντίγραφα των εν λόγω αρχείων. Μάλιστα, καταπέλτης ήταν η δικηγόρος κ. Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, σημειώνοντας: «Σχετικά με το αν θα πάρουμε αντίγραφα από τους κατασχεμένους σκληρούς δίσκους, η κατάσχεση των οποίων συντελέστηκε την Παρασκευή και το Σάββατο, η κ. γραμματέας δεν μπορούσε να πάρει την ευθύνη. Συνεπώς, αυτό που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στην προϊστάμενη του πρωτοδικείου, η οποία επίσης δεν μπόρεσε να αποφανθεί. Καταθέσαμε, λοιπόν, οι συγγενείς, οι εκπρόσωποι που υποστηρίζουμε την κατηγορία, αίτηση, προκειμένου να έχουμε αντίγραφα, κόπιες των δύο σκληρών, επαναλαμβάνω, από τον κ. Μπατζόπουλο και τον κ. Βασιλάκο, και φυσικά αναμένουμε και επιφυλασσόμαστε για το τι θα γίνει με τα κατασχεμένα που χθες το βράδυ κατασχέθηκαν, τόσο από τους επαγγελματικούς χώρους όσο και από τα υπόλοιπα σημεία των υπολοίπων πειστηρίων.

Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να μας δώσουν σήμερα αντίγραφα, γιατί υπήρχαν τεχνικά θέματα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε, εν έτει 2025, από τεχνικής άποψης, πειστήρια, αποδείξεις δηλαδή, τις οποίες τις ψάχνουμε 3 χρόνια, να μην μπορούμε να τις πάρουμε την ίδια μέρα όταν είναι ζήτημα 30 λεπτών η αντιγραφή. Ακόμη και σε αυτό, χωλαίνουμε. Στην εποχή της ψηφιοποίησης και της ψηφιοποίησης της δικαιοσύνης, εμείς αυτή τη στιγμή, 3 η ώρα το μεσημέρι, έχουμε κολλήσει στο ότι δεν υπάρχει μέσα στο πρωτοδικείο της Λάρισας ένας υπεύθυνος πληροφορικής, όπως υπάρχουνε σε τόσα άλλα, Πρωτοδικεία, που να μπορεί να αντιγράψει τα πειστήρια αυτά και να μπορέσουμε κι εμείς, ως αποδεικτικά στοιχεία, στοιχεία της δικογραφίας, να τα πάρουμε και μέχρι την επόμενη δικάσιμο, δηλαδή στις 19 Μαρτίου, να έχουμε το χρόνο να τα μελετήσουμε και να υποβάλουμε τις ερωτήσεις».

Τέλος, η κ. Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου (θύμα της τραγωδίας), υπογράμμισε με την σειρά της: «Η χθεσινή και σημερινή ακροαματική διαδικασία αποκάλυψαν τις παλινωδίες και τα μεγάλα κενά της ανάκρισης τις πρώτες κρίσιμες ώρες και μέρες. Διαπιστώσαμε ότι αρχεία που είχαν οι πραγματογνώμονες μετά από τρία χρόνια δεν είχαν ακόμα κατασχεθεί και προσκομιστεί. Αυτή η δίκη έπρεπε να είναι μέσα στην κύρια δίκη. Αυτός ο κατακερματισμός της υπόθεσης των Τεμπών με το να τρέχουν παράλληλα επιμέρους δίκες, το μόνο που προσφέρει είναι στην πραγματικότητα το πετσόκομμα και την απόκρυψη όλων των αιτιών και των ενόχων. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα αποκαλύπτουμε, θα επιμένουμε και θα αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση των δικών μας ανθρώπων με την έννοια της τιμωρίας των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών. Θα αγωνιζόμαστε για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».