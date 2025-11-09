MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Χαλκίδα: Στη φυλακή 7 άτομα για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου σε οπαδικό επεισόδιο – Ελεύθερος με όρους ένας 30χρονος

Πάνω από 12 ώρες κράτησε το Σάββατο (08.11.2025) η απολογία των 4 συλληφθέντων για τη δολοφονία το 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Με σύμφωνα γνώμη ανακριτή και εισαγγελέας, οι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι καθώς δεν έπεισαν για τη μη εμπλοκή τους στη στυγερή δολοφονία, στο κέντρο της Χαλκίδας.

Για την σοκαριστική υπόθεση έχουν προφυλακιστεί επίσης άλλα 3 άτομα. Οι αρχές είχαν συλλάβει και έναν 30χρονο ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Το χρονικό της φρίκης

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 11:06 μ.μ. το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό τον 20χρονο. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Ο ένας από τους συλληφθέντες κατηγορείται πως πήγε στον τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε στοιχεία για να εξαφανιστούν τα ίχνη των εμπλεκόμενων.

