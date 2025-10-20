Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 60χρονος που προσπάθησε να περάσει στη χώρα πάνω από χίλια εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων

Ένας 60χρονος προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας παράνομα πάνω από χίλια εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα είχε παραλάβει από την Κεσσάνη της Τουρκίας, μέσα σε ειδική θήκη από φελιζόλ.

Στην έρευνα που ακολούθησε από τις διωκτικές αρχές, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα τα έδινε σε έναν κτηνίατρο.

Ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ, στους αστυνομικούς είπε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε το κουτί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι, όποιος εμβολιάσει τα ζώα του παράνομα και αυτό διαπιστωθεί, θα θανατωθεί όλο του το κοπάδι, ενώ θα αντιμετωπίσει και άλλες πολύ σοβαρές κυρώσεις.