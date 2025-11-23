MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις ουκρανικές απόψεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση πως το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τις ουκρανικές απόψεις, σχολιάζοντας τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των Ουκρανών, των Αμερικανικών και των Ευρωπαίων στη Γενεύη.

«Φαίνεται πως οι αμερικανικές προτάσεις θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων που βασίζονται στις ουκρανικές αντιλήψεις και είναι αναγκαία για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Έχουμε λάβει ήδη σύντομες αναφορές από τα μέλη των αντιπροσωπειών μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεών τους και συνομιλιών», ανέφερε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η δουλειά συνεχίζεται προκειμένου να καταστούν όλα τα στοιχεία πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που αναμένουν οι πολίτες μας: να τερματιστεί η αιματοχυσία και ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

