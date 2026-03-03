MENOY

Ζελένσκι προς ΗΑΕ: Έχουμε εμπειρία στην αναχαίτηση ιρανικών drones – Μπορούμε να βοηθήσουμε

Για τις εξελίξεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drones μίλησε τηλεφωνικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι συζήτησαν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για τις «κύριες πτυχές της κατάστασης» στην περιοχή, με τον πρόεδρο των Εμιράτων να τον ενημερώνει ότι «το ιρανικό καθεστώς δεν στοχεύει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά σχεδόν τα πάντα, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ακόμη και τζαμιά».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση και συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για την υποστήριξη της «προστασίας των ζωών», εν μέσω της σύγκρουσης. «Συμφωνήθηκε ότι οι ομάδες μας θα συνεργαστούν για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στην αναχαίτηση drones τύπου Shahed. Μιας και ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί τα ιρανικής κατασκευής drones από την αρχή του πολέμου, σχεδόν καθημερινά, σύμφωνα με το Associated Press.

