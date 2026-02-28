Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: “Σώοι και αβλαβείς” οι Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν

Tο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας είναι και οι δύο ζωντανοί και καλά. «Είναι όλοι ασφαλείς και καλά», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών στο Sκy News και ενώ παραμένει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την τύχη τους αφού ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει σκοτωθεί.

«Ναι, έχουμε ακόμη μερικούς διοικητές που έχουν μαρτυρήσει ως αποτέλεσμα αυτής της τρομοκρατικής πράξης επιθετικότητας. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ιρανικός λαός, οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι γενναίες ένοπλες δυνάμεις μας, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστούν το Ιράν με τον πιο ισχυρό δυνατό τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε προηγουμένως δηλώσει στο αμερικανικό δίκτυο NBC News ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι ζωντανός «από όσο γνωρίζω», όπως είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν μαύρο καπνό και εκτεταμένες ζημιές στο συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τουλάχιστον τέσσερα κτίρια χτυπήθηκαν στο συγκρότημα στο κέντρο της Τεχεράνης.