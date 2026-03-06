WSJ: “Πάγωμα” ιρανικών περουσιακών στοιχειών εξετάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν

Το «πάγωμα» δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περουσιακά στοιχεία του Ιράν όπου βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξετάζει το κράτος του Κόλπου, ως απάντηση για τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει τις προηγούμενες ημέρες, από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Την αποκάλυψη κάνει σημερινό (06/03) δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναφέροντας πως αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα αποκοπεί από το ξένο συνάλλαγμα, τη στιγμή που η οικονομία της πλήττεται και από τον πληθωρισμό αλλά και από τον πόλεμο που βρίσκεται στην 6η του ημέρα.

Το Ιράν φαίνεται πως έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 1.000 drones και πυραύλους προς τα ΗΑΕ, τις τελευταίες ημέρες

Για χρόνια, τα ΗΑΕ λειτουργούσαν ως χρηματοοικονομικός κόμβος για ιρανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναζητούσαν «καταφύγιο» από τις δυτικές κυρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη μπορούσε να συνεχίζει να πουλά πετρέλαιο στο εξωτερικό και να χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπλων κα.

Τα ΗΑΕ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι τηρούν τις κυρώσεις και έχουν ισχυρή δέσμευση για την προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι αρχές των ΗΑΕ εξετάζουν αρκετά μέτρα για τη διάλυση παράνομων ιρανικών δικτύων.

Αυτά περιλαμβάνουν:

-πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εταιρειών-βιτρίνα που χρησιμοποιούνται για να καλύπτονται εμπορικές συναλλαγές

-εκτεταμένη καταστολή σε τοπικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται για μεταφορά χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος

Αν τα ΗΑΕ κινηθούν εναντίον του χρηματοδοτικού δικτύου του Ιράν, βασικός στόχος θα είναι λογαριασμοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ισχυρή οργάνωση που προστατεύει και στηρίζει το καθεστώς.

Τα ΗΑΕ εξετάζουν και την άμεση ναυτική δράση, κάνοντας κατάσχεση σε ιρανικά πλοία.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποδυναμωνόταν ο σκιώδης στόλος των πετρελαιοφόρων του Ιράν που δραστηριοποιείται σε λιμάνια και θαλάσσιες οδούς των Εμιράτων.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ένα πιθανό πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν θα καλύψει όλους τους λογαριασμούς Ιρανών, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί ζουν στα ΗΑΕ.

Το 2024 περίπου 9 δισ. δολάρια που πέρασαν από λογαριασμούς αμερικανικών τραπεζών φαίνεται να συνδέονταν με μυστικές ιρανικές οικονομικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Από αυτά, το 62% κατέληξε σε εταιρείες με έδρα τα ΗΑΕ, κυρίως μέσω πωλήσεων πετρελαίου από ιρανικές εταιρείες στο Ντουμπάι.

Το Ιράν έχει δημιουργήσει εταιρείες-βιτρίνα στα ΗΑΕ για να λαμβάνει πληρωμές για πετρέλαιο, να διεκπεραιώνει εμπορικές συναλλαγές και να κρύβει την προέλευση των χρημάτων.

Παράλληλα, διατηρεί έναν «σκιώδη στόλο» παλαιών δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις, συχνά προσπαθώντας να αποκρύψουν την τοποθεσία και την ιδιοκτησία τους.

Τέλος, πολλά από αυτά τα πλοία ανήκουν ή διαχειρίζονται εταιρείες στα ΗΑΕ και την Ασία.