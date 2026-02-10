MENOY

Βρετανία: Νεαρός Αφγανός κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 12χρονης – Απαλλάχθηκε ο συγκατηγορούμενός του

|
THESTIVAL TEAM

Ένας Αφγανός κρίθηκε ένοχος σήμερα από αγγλικό δικαστήριο για τον βιασμό μιας 12χρονης πέρυσι τον Ιούλιο στο Νανίτον της κεντρικής Αγγλίας, σε μια υπόθεση που πυροδότησε κινητοποιήσεις τοπικά αλλά και μια πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η αστυνομία δεν είχε αποκαλύψει αρχικά ότι ο ύποπτος είχε αιτηθεί άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αχμάντ Μουλάχιλ, 23 ετών, καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες βιασμού ανηλίκου κάτω των 13 ετών από το δικαστήριο του Γουόργουικ. Προηγουμένως, είχε δηλώσει ένοχος σε άλλη μία κατηγορία βιασμού ενώ κρίθηκε επίσης ένοχος για απαγωγή ανηλίκου, για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και για παραγωγή άσεμνων εικόνων ενός παιδιού.

Ο συγκατηγορούμενός του, ο Μοχάμαντ Καμπίρ, 24 ετών, κρίθηκε αθώος στην κατηγορία για απόπειρα απαγωγής παιδιού, για απόπειρα διάπραξης σεξουαλικής επίθεσης και στραγγαλισμό, σε μια συνάντηση που είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα με το κορίτσι.

Ακτιβιστές που τάσσονται κατά της μετανάστευσης, βασιζόμενοι σε αυτές και σε άλλες ποινικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αιτούντες άσυλο, ιδίως νεαροί άνδρες που στεγάζονται σε ξενοδοχεία, υποστήριζαν ότι αποτελούν κίνδυνο για τις τοπικές κοινότητες. Ωστόσο, οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματα των μεταναστών λένε ότι οι ακροδεξιές ομάδες και καιροσκόποι πολιτικοί επιχειρούν σκόπιμα να εκμεταλλευτούν και να υποκινήσουν εντάσεις, για δικό τους όφελος.

Η ποινή του Μουλάχιλ θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Βρετανία

