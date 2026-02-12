Βρετανία: Κάθειρξη 18 ετών σε βρεφονηπιοκόμο για σεξουαλικές επιθέσεις σε μικρά παιδιά

Σε κάθειρξη 18 ετών καταδικάστηκε από τη βρετανική δικαιοσύνη, πρώην υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού στο Λονδίνο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος παιδιών και είχε στην κατοχή του περισσότερες από 26.000 φωτογραφίες παιδοπορνογραφικού περιεχομένου..

Ο Βίνσεντ Τσαν, ένας Βρετανός ηλικίας 45 ετών, επιτέθηκε το διάστημα 2022-2024 σε τέσσερα κοριτσάκια, ηλικίας μεταξύ 2 και 4 ετών, την ώρα που εκείνα κοιμόντουσαν σε έναν παιδικό σταθμό της εταιρείας Bright Horizons, στο βόρειο τμήμα του Λονδίνου, ο οποίος έκτοτε έκλεισε.

«Η συμπεριφορά σας ήταν απολύτως μοχθηρή, διεστραμμένη και διεφθαρμένη. Γίνατε ένα σεξουαλικό αρπακτικό, κάποιος που έχασε κάθε έννοια ηθικής», δήλωσε ο δικαστής Τζον Ντοντ του κακουργιοδικείου του Γουντ Γκριν, στο Λονδίνο, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας του.

Ο Βίνσεντ Τσαν βιντεοσκόπησε επίσης ορισμένες από τις επιθέσεις του στον παιδικό σταθμό του Γουέστ Χάμπσεντ και η έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη δεκάδων εγκλημάτων που είχε διαπράξει παλαιότερα εναντίον γυναικών, μικρών κοριτσιών και εφήβων, ιδίως όταν εργαζόταν σε ένα σχολείο στο βόρειο Λονδίνο.

Συγγενείς θυμάτων ξέσπασαν σε κλάματα σήμερα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας και η μητέρα ενός κοριτσιού του παιδικού σταθμού μίλησε για «την ενοχή, τον πόνο και την οργή» που προκάλεσαν οι πράξεις του.

Ο Βίνσεντ Τσαν επιτίθετο σε ένα θύμα «απόλυτα ανυπεράσπιστο, (…) που υπέστη τραύματα σε ένα περιβάλλον όπου θα έπρεπε να είναι ασφαλές», υπογράμμισε.

Αυτός ο άνδρας επιτέθηκε «σε παιδιά μόλις 2 ετών σαν να ήταν ενήλικες», είπε σήμερα ο εισαγγελέας Φίλιπ Στοτ, χαρακτηρίζοντας αυτές τις ενέργειες «τον χείριστο εφιάλτη κάθε γονέα».

Αυτή η υπόθεση συνιστά, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, «μία από τις πλέον περίπλοκες έρευνες σχετικά με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών», που έχει ποτέ διεξάγει.

Ο Βίνσεντ Τσαν συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024 αφού ένας υπάλληλος του σταθμού ειδοποίησε τις αρχές, σοκαρισμένος, καθώς διαπίστωσε πως ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε παιδιά «ενώ έκλαιγαν ή ενώ ουρούσαν πάνω τους», προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει σε μοντάζ.

Η αστυνομία είχε ξεκινήσει μία έρευνα και είχε κατασχέσει τις ηλεκτρονικές συσκευές του αποκαλύπτοντας φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικών επιθέσεων που είχαν διαπραχθεί στο Bright Horizons.

Οι αρχές ανακάλυψαν πως είχε εγκαταστήσει κρυφές κάμερες για να βιντεοσκοπεί κάτω από τις φούστες των μικρών κοριτσιών στο δημοτικό σχολείο όπου εργαζόταν το διάστημα μεταξύ 2007 και 2017 και έφτιαξε βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα με πρωταγωνιστή τον ίδιο, μόνο μέσα στο κτίριο.

Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ο Βίνσεντ Τσαν δήλωσε ένοχος για το σύνολο των 56 κατηγοριών σε βάρος του.

«Συνεχίζουμε να μην γνωρίζουμε σήμερα το εύρος των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Bright Horizons. Κάθε οικογένεια αξίζει την αλήθεια και κάθε παιδί που υπέφερε πρέπει να δει τη δικαιοσύνη να απονέμεται», δήλωσαν οι οικογένειες σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε μετά την ετυμηγορία.

«Η Bright Horizons πρέπει επίσης να λογοδοτήσει» επισήμαναν. Το δικηγορικό γραφείο Leigh Day, που εκπροσωπεί 50 οικογένειες, προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εταιρεία πως αγνόησε «επανειλημμένως» τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί σχετικά με τη συμπεριφορά του Βίνσεντ Τσαν.