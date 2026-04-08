“Βουτιά” στο πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολ. και ράλι στις μετοχές μετά το σχέδιο εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Πάνω από 15% ανήλθαν οι απώλειες για τις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν περισσότερο από 15% όπως και αυτά του αργού πετρελαίου WTI. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (8/4) ενώ το WTI, αν και καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση, διαπραγματεύεται γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι.

Την αλλαγή κατεύθυνσης των τιμών στην αγορά σηματοδότησε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν έκανε γνωστή τη απόφασή του να αναβάλει την απειλή του για επίθεση σε ιρανικές πολιτικές υποδομές κατά δύο εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «διπλή εκεχειρία», η οποία εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ έλαβαν μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «εφαρμόσιμη βάση για διαπραγματεύσεις», με το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων να επιτρέπει την οριστικοποίηση και την εφαρμογή της πιθανής συμφωνίας. Επιπλέον, το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, προσθέτοντας ότι η διαμετακόμιση θα πρέπει να συντονιστεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν, ενώ το Ισραήλ φέρεται επίσης να έχει συναινέσει στην προσωρινή εκεχειρία.

Το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, έχει αναστατώσει τις αγορές ενέργειας και έχει αυξήσει τους κινδύνους για αύξηση του πληθωρισμού και για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.