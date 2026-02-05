MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βενεζουέλα: Ξεκίνησε στο κοινοβούλιο η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αμνήστευση πολιτικών κρατουμένων

THESTIVAL TEAM

Το νομοσχέδιο περί αμνηστίας που εισήχθη σήμερα προς συζήτηση στο κοινοβούλιο της Βενεζουέλας μπορεί να οδηγήσει στην απονομή χάρης σε όσους φυλακίστηκαν επειδή συμμετείχαν σε πολιτικές διαμαρτυρίες και επέκριναν δημόσια πρόσωπα, σύμφωνα με το προσχέδιο που περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters.

Ο νόμος, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκατοντάδες αποφυλακίσεις, ωστόσο δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από την Εθνοσυνέλευση, η οποία ελέγχεται από το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα. Προβλέπει μεταξύ άλλων την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων όσων φυλακίστηκαν και την ακύρωση διεθνών μέτρων, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη χώρα όσοι έφυγαν.

Η Ροδρίγκες, που ανέλαβε την προεδρία μετά τη σύλληψη και την καθαίρεση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, συμμορφώνεται προς το παρόν με τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και η κυβέρνησή της αποφυλακίζει σταδιακά όσους χαρακτηρίζονται πολιτικοί κρατούμενοι από την αντιπολίτευση και από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το νομοσχέδιο καλύπτει τις κατηγορίες της «προδοσίας της πατρίδας», της «τρομοκρατίας» και της «υποκίνησης μίσους», που χρησιμοποιούνταν συχνά στο παρελθόν για τη φυλάκιση πολιτικών κρατουμένων. Δεν περιλαμβάνει τις «παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ούτε τα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», αλλά καλύπτει τις «παραβάσεις» που διέπραξαν δικαστές, εισαγγελείς και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.

