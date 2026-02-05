MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται γιατί δεν θέλει να το χτυπήσουμε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αιχμηρή ρητορική και σαφείς απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, επειδή «δεν θέλει να το χτυπήσουμε».

«Έχουμε έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται προς το Ιράν», επανέλαβε, μιλώντας στο National Prayer Breakfast στην Ουάσινγκτον.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι έβαλε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα, υποστηρίζοντας πως έσωσε «εκατοντάδες χιλιάδες ζωές».

«Πήραμε πίσω τον τελευταίο νεκρό όμηρο, και η Χαμάς μας βοήθησε να τον ανακτήσουμε. Ήταν ένα μεγάλο μήνυμα. Τώρα πρέπει να αφοπλιστούν. Κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνουν, αλλά συμφώνησαν να αφοπλιστούν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

