Τραμπ: Τα μέλη του “Συμβουλίου Ειρήνης” έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από 5 δισ. δολάρια για τη Γάζα

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ανακοινώσει την Πέμπτη πως οι χώρες μέλη του “Συμβουλίου Ειρήνης” έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση και τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Γάζα.

Σε σημερινή του ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης⁠ Truth Social ο Τραμπ γράφει ότι οι χώρες μέλη έχουν επίσης δεσμευτεί να διαθέσουν χιλιάδες άτομα ως προσωπικό για μια δύναμη σταθεροποίησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και για τη στελέχωση της τοπικής αστυνομίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

