Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να χτυπήσουμε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη (11/03) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα», επειδή «δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα να στοχεύσουμε».

«Λίγα πράγματα εδώ και εκεί… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής συνέντευξης.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Κοιτάς τον χάρτη και δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα για να στοχοποιήσουμε που να μην έχει ήδη ισοπεδωθεί ή εξουδετερωθεί», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στην ένταση των αεροπορικών επιδρομών των τελευταίων δύο εβδομάδων.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», είπε ακόμα.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

