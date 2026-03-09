Τραμπ: Η λήξη του πολέμου με το Ιράν θα αποφασιστεί “αμοιβαία” με τον Νετανιάχου

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ο κ. Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο… λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ