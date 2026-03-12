MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Η Εθνική ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ασφαλές να παρευρεθεί

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ, που θα γίνει σε γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αναφέροντας ότι είναι ευπρόσδεκτη στη διοργάνωση.

«Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκεται εκεί, για τη δική της ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο X.

Η FIFA θέλει να κερδίσει χρόνο σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026 και το πιο πιθανό είναι η απόφαση να παρθεί μέσα στον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε δηλώσει ότι η ομάδα της χώρας δεν μπορεί να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διότι η «διεφθαρμένη κυβέρνηση των ΗΠΑ σκότωσε τον ηγέτη της χώρας».

Οι Ιρανοί έχουν προκριθεί για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως είναι πιθανό να μη βρεθούν εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της έκρυθμης κατάστασης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: “Καταθέτουμε συμπληρωματικό υπόμνημα για την πρόσθετη τεκμηρίωση των 23.214 υπογραφών”, λέει η Οργανωτική Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και την Παρασκευή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έγιναν ομάδα και άνοιγαν καταστήματα – Έξι διαρρήξεις σε δύο εβδομάδες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Εντός του μήνα οι αποφάσεις για τον περιορισμό πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των κάτω των 15 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: Πώς “τσάκωσαν” τον Τούρκο καταζητούμενο – 9 προσαγωγές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Xρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.158,91 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με πτώση 1,12%