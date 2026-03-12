Τραμπ: Η Εθνική ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ασφαλές να παρευρεθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την συμμετοχή της Εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ, που θα γίνει σε γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αναφέροντας ότι είναι ευπρόσδεκτη στη διοργάνωση.

«Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκεται εκεί, για τη δική της ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο X.

The Iran National Soccer Team is welcome to The World Cup, but I really don’t believe it is appropriate that they be there, for their own life and safety. pic.twitter.com/AyqG2hH6Mu March 12, 2026

Η FIFA θέλει να κερδίσει χρόνο σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026 και το πιο πιθανό είναι η απόφαση να παρθεί μέσα στον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είχε δηλώσει ότι η ομάδα της χώρας δεν μπορεί να βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διότι η «διεφθαρμένη κυβέρνηση των ΗΠΑ σκότωσε τον ηγέτη της χώρας».

Οι Ιρανοί έχουν προκριθεί για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως είναι πιθανό να μη βρεθούν εκεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της έκρυθμης κατάστασης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.