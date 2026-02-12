Τραμπ για Ιράν: Θα μιλήσω μαζί τους όσο θέλω, όμως αν δεν συμφωνήσουμε θα πάμε στη δεύτερη φάση

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αποκλείει, σε περίπτωση αποτυχίας, να φτάσει ακόμη και σε στρατιωτική επέμβαση, όπως άφησε να εννοηθεί.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη είπε ότι «θα συνομιλήσω με τους Ιρανούς για όσο διάστημα θέλω».

Trump on Iran:



I will talk to the Iranians as long as I like.



If we can't get a deal with them, we will go to phase two.



Phase two will be very tough for them.



I am not looking for that. pic.twitter.com/ToGq8x1NOy February 12, 2026

Πρόσθεσε ότι «αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς και δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο».