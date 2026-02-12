MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Θα μιλήσω μαζί τους όσο θέλω, όμως αν δεν συμφωνήσουμε θα πάμε στη δεύτερη φάση

|
THESTIVAL TEAM

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν εμφανίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν αποκλείει, σε περίπτωση αποτυχίας, να φτάσει ακόμη και σε στρατιωτική επέμβαση, όπως άφησε να εννοηθεί.

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη είπε ότι «θα συνομιλήσω με τους Ιρανούς για όσο διάστημα θέλω».

Πρόσθεσε ότι «αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία μαζί τους, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση θα είναι πολύ δύσκολη για αυτούς και δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο».

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αυτός είναι ο “Στίβεν” που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναμορφωτικό μέτρο σε 15χρονο που διακίνησε γυμνές φωτογραφίες και βίντεο συνομήλικής του

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την έφηβη κόρη του ως τον επόμενο ηγέτη της Βόρειας Κορέας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξη Τσίπρα: Θεωρώ ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα, δεν έχει κάνει εγκλήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

To μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: “Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά!”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δείχνουμε τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις εθνικές θέσεις για ΑΟΖ, μειονότητα και Κυπριακό