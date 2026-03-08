MENOY

Τραμπ: Αν ο επόμενος ηγέτης του Ιράν δεν πάρει τη δική μας έγκριση, δεν θα κρατήσει πολύ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Καθώς οι Ιρανοί πλησιάζουν στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη τους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης «δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ», αν δεν λάβει πρώτα τη δική του έγκριση.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ είπε: «Θα πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς. Αν δεν πάρει έγκριση από εμάς, δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα έχετε έναν πρόεδρο σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θέλω ο κόσμος να χρειαστεί να επιστρέψει σε πέντε χρόνια και να πρέπει να κάνει ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμη χειρότερα, να τους αφήσει να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν διατεθειμένος να εγκρίνει κάποιον με δεσμούς με το παλιό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το έκανα, προκειμένου να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης, ναι, θα το έκανα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις».

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και άφησε να εννοηθεί ότι εκείνος το εμπόδισε να το κάνει. «Είναι χάρτινη τίγρης. Δεν ήταν χάρτινη τίγρης πριν από μία εβδομάδα, να σας πω. Και ετοιμάζονταν να επιτεθούν», είπε.

«Το σχέδιό τους ήταν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», κατέληξε.

Thestival

