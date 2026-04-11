Τραμπ: Άδεια τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μεγάλοι αριθμοί άδειων πετρελαϊκών τάνκερ κατευθύνονται στις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καυχήθηκε το Σάββατο, 11 Απριλίου, για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπ, ανέφερε ότι ένας τεράστιος αριθμός δεξαμενόπλοιων κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει το καλύτερο και πιο «γλυκό» πετρέλαιο.

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς τις ΗΠΑ για να φορτώσει το καλύτερο και πιο ποιοτικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο που υπάρχει στον κόσμο» έγραψε. «Έχουμε περισσότερο πετρέλαιο από τις δύο επόμενες μεγαλύτερες πετρελαϊκές οικονομίες μαζί, και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Σας περιμένουμε!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

