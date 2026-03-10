Τραγικός θάνατος για 28χρονη στην Κολομβία: Έπεσε στο κενό από τσουλήθρα, ρωτούσε “θα με πιάσει κανείς;” – Δείτε βίντεο

Τραγικό θάνατο σε πάρκο στην Κολομβία βρήκε μια γυναίκα 28 ετών, όταν έπεσε στο κενό από ύψους 4,5 μέτρων σε τσουλήθρα.

Σε βίντεο πριν τη μοιραία βόλτα η άτυχη Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ φαίνεται να είναι ανήσυχη για την κάθοδό της, ρωτώντας τους εργαζόμενους στο πάρκο «θα με πιάσει κανείς;».

«Ναι, μην φοβάσαι» της απάντησε ο χειριστής του παιχνιδιού, πριν την στείλει να κατέβει με ταχύτητα την τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η 28χρονη, η οποία ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 4 ετών, να ξεκινά την κάθοδο και δευτερόλεπτα αργότερα να φεύγει στο κενό σε μια στροφή.

«Έπεσε;» ρωτάει κάποιος στο βίντεο με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση της 28χρονης από ύψος περίπου 4,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο, την κοιλιά και το στήθος.

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή ενώ μεταφερόταν βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Δείτε το βίντεο