MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικός θάνατος για 28χρονη στην Κολομβία: Έπεσε στο κενό από τσουλήθρα, ρωτούσε “θα με πιάσει κανείς;” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό θάνατο σε πάρκο στην Κολομβία βρήκε μια γυναίκα 28 ετών, όταν έπεσε στο κενό από ύψους 4,5 μέτρων σε τσουλήθρα.

Σε βίντεο πριν τη μοιραία βόλτα η άτυχη Γιούρις Κριστέλ Γκαρσία Μανρίκ φαίνεται να είναι ανήσυχη για την κάθοδό της, ρωτώντας τους εργαζόμενους στο πάρκο «θα με πιάσει κανείς;».

«Ναι, μην φοβάσαι» της απάντησε ο χειριστής του παιχνιδιού, πριν την στείλει να κατέβει με ταχύτητα την τσουλήθρα στο πάρκο Entre Flores.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η 28χρονη, η οποία ήταν μητέρα ενός κοριτσιού 4 ετών, να ξεκινά την κάθοδο και δευτερόλεπτα αργότερα να φεύγει στο κενό σε μια στροφή.

«Έπεσε;» ρωτάει κάποιος στο βίντεο με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση της 28χρονης από ύψος περίπου 4,5 μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στον εγκέφαλο, την κοιλιά και το στήθος.

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή ενώ μεταφερόταν βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Δείτε το βίντεο

Κολομβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Να προκηρυχθούν αναπληρωματικές εκλογές σε Β’ Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β’ Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 35χρονος κατηγορείται ότι θώπευσε την μόλις 6 ετών ανιψιά του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός συνάντησε τους πιλότους των ελληνικών F-16 στην Κύπρο – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Οι “ΧΟΠΑ Ήρωες 112” επιστρέφουν στο ΝΟΗΣΙΣ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ προς Αυστραλία: Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες από το Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης επισκέφθηκαν τη φρεγάτα “Κίμων” στην Κύπρο: “Να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί”