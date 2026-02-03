MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τούρκος βουλευτής: Εδώ έχουμε την ελληνική απειλή και ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις;

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

«Εδώ έχουμε την ελληνική απειλή και ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις;» αυτό είναι ουσιαστικά το επιχείρημα του Τούρκου κυβερνητικού βουλευτή (AKP) Χασάν Ουφούκ Τσακίρ για τις επικρίσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική κυβέρνηση από τους συνταξιούχους για τις πενιχρές αυξήσεις.

«Κάνουν παράπονα για την σύνταξη 20.000 λιρών (389 ευρώ) και χτυπιούνται γι’ αυτό… Αδελφέ μου εσύ δεν ζεις στην Ελβετία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, κάτω υπάρχει η Συρία. Επίσης περιμένουν οι δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ στη Γάζα). Nομίζεις όταν θα έρθει ο Άγγλος θα σκεφτεί τη δική σου τιμή; Εδώ έχουμε δυο ηγέτες του κράτους (Ερντογάν – Αλ Σάρα) που βάζουν χέρι στη Συρία, τελειώνουν την τρομοκρατία στη χώρα. Ας τους χειροκροτήσουμε…» δήλωσε, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης για τον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι οι Τούρκοι βουλευτές παίρνουν μισθό 500.000 λίρες, περίπου 9.500 ευρώ, ενώ ένας Τούρος βουλευτής παραπονιόταν ότι δεν του φτάνουν τα χρήματα. Οι δηλώσεις αυτές έχουν εξοργίσει την τουρκική κοινή γνώμη, αλλά και την κυβέρνηση Ερντογάν, με συνέπεια το βράδυ της Δευτέρας ο Τσακίρ, να κάνει λόγο για «παρερμήνευση των δηλώσεών του».

