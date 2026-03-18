Τουρκία-Ιράν: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν–Αραγτσί για τις εξελίξεις στον πόλεμο
Τις εξελίξεις στον πόλεμο συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ιράν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκε η πορεία και οι τελευταίες εξελίξεις της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επιφυλακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Έντονη ανησυχία στα νοικοκυριά
- Θεσσαλονίκη: “Οι γονείς των μαθητών που βανδάλισαν σχολεία, έπεσαν από τα σύννεφα” – Πλήρωσαν 7.000 ευρώ, πώς εντοπίστηκαν οι ανήλικοι
- Τραγικός απολογισμός: Αριθμός ρεκόρ μεταναστών έχασε τη ζωή του στη Μεσόγειο τους δύο πρώτους μήνες του 2026