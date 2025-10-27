Τουρκία: Η στιγμή που χτυπούν τα 6,1 Ρίχτερ στην επαρχία του Μπαλικεσίρ

Οι πρώτες εικόνες από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και φέρεται να έγινε αισθητός μέχρι την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με την μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ χτυπάει την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες το χτύπημα του εγκέλαδου έγινε αισθητό μέχρι την Σμύρνη και τη Προύσα.