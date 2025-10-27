Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, αισθητός σε Κωνσταντινούπολη και νησιά του Αιγαίου – Τι λέει ο Λέκκας

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στην Τουρκία.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Τι λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Όπως ανέφερε στην ιστοσελίδα protothema.gr ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ- καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός είχε το ίδιο επίκεντρο -νοτιοδυτικά της Προύσας, με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε γίνει στις 10 Αυγούστου. Όπως εξηγεί η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού.