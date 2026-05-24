Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη: Aνοιχτή ενημερωτική συζήτηση σήμερα για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου Πανοράματος

Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παίρνει σάρκα και οστά  το εμβληματικό έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Πανοράματος, δικαιώνοντας ένα αίτημα δεκαετιών.
 
Σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου, στις 11 το πρωί, στο Δημαρχείο Πανοράματος – αμφιθέατρο “Σταύρος Κουγιουμτζής”- θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μεγάλης παρέμβασης ενόψει της ολοκλήρωσης των μελετών και πριν την έναρξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου.
 
Απευθύνοντας πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει:
 
«Είναι ένα ιστορικό έργο που ανήκει σε όλους μας. Με εξασφαλισμένα 15εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την οποία και ευχαριστώ δημόσια για την συνεργασία. Μια εμβληματική ανάπλαση που την περιμένουμε με ανυπομονησία. Η πόλη μας περιμένει να γυρίσει σελίδα, να γίνει πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική. Σχεδιάσαμε- Διεκδικήσαμε-Υλοποιούμε. Έχει ήδη γίνει ενημέρωση και συζήτηση επί του έργου στο δημοτικό συμβούλιο, όπου συνάντησε την αποδοχή των παρατάξεων. Στις 24/5 δίνουμε ραντεβού στο Δημαρχείο Πανοράματος και το συζητάμε με τους συμπολίτες μας. Η συμμετοχή τους μετράει. Τους περιμένουμε όλους»
 
Το έργο με μια ματιά

  • Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
  • «Αγκαλιάζει» όλο το ιστορικό κέντρο από το πρώην ξενοδοχείο «Νεφέλη» την περιοχή του Λόφου Ανάληψης, όλο τον παλιό οικισμό μέχρι το νέο δημαρχείο.
  • «Μεταμορφώνει» την περιοχή παρέμβασης με:
  • Περιπατητικές διαδρομές
  • Πεζοδρόμια
  • Δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
  • Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων
  • Υπογειοποιήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας
  • Φυτεύσεις
  • Ενίσχυση του φωτισμού
  • Οδεύσεις τυφλών
  • Ράμπες προσβασιμότητας
  • Δρομολόγηση μίνι μπας για τις μετακινήσεις τους στο κέντρο του Πανοράματος

Οι  μελέτες εκπονούνται από την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης  – ΑΝΕΘ ΑΕ ΟΤΑ

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

