Το Κατάρ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν – Ετοιμάζει επιθέσεις και η Σαουδική Αραβία

Οι χώρες του Κόλπου ετοιμάζουν την απάντησή τους στις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον τους, ως αντίποινα στις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ που ξεκίνησαν το σαββατοκύριακο.

Το Κατάρ φαίνεται να είναι το πρώτο που εξαπέλυσε αντίποινα κατά του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ.

«Το Κατάρ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν την περασμένη ημέρα σε απάντηση στις αντίποινες επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο», αναφέρει το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες δυτικές πηγές.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο κρατικό μέσο Kan ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι η Σαουδική Αραβία θα επιτεθεί σύντομα και στο Ιράν, μετά την χθεσινή επίθεση που δέχτηκε.

«Δεν λάβαμε καμία προειδοποίηση από το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι.

«Ο στόχος δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες», τόνισε.

Τα κράτη του Κόλπου αναχαιτίζουν συνεχώς ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.