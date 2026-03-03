MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Κατάρ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν – Ετοιμάζει επιθέσεις και η Σαουδική Αραβία

|
THESTIVAL TEAM

Οι χώρες του Κόλπου ετοιμάζουν την απάντησή τους στις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Ιράν εναντίον τους, ως αντίποινα στις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ που ξεκίνησαν το σαββατοκύριακο.

Το Κατάρ φαίνεται να είναι το πρώτο που εξαπέλυσε αντίποινα κατά του Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ.

«Το Κατάρ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν την περασμένη ημέρα σε απάντηση στις αντίποινες επιθέσεις της Τεχεράνης στον Κόλπο», αναφέρει το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες δυτικές πηγές.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο κρατικό μέσο Kan ότι το Ισραήλ εκτιμά ότι η Σαουδική Αραβία θα επιτεθεί σύντομα και στο Ιράν, μετά την χθεσινή επίθεση που δέχτηκε.

«Δεν λάβαμε καμία προειδοποίηση από το Ιράν για τις πυραυλικές επιθέσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι.

«Ο στόχος δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Τέτοιες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες», τόνισε.

Τα κράτη του Κόλπου αναχαιτίζουν συνεχώς ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Ιράν Κατάρ Σαουδική Αραβία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκονται στην Κύπρο”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Ψηφιακό “σχολείο” για την τρίτη ηλικία στον Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη – Ανοίγουν οι αιτήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Επιχείρησαν να περάσουν με drones απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Δράμας και Λάρισας

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Αλέξανδρος Κοψιάλης: Το τένις για μένα είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Ανδρουλάκη-Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ακυρώνονται πτήσεις προς την Κύπρο λόγω της ιρανικής επίθεσης στο Ακρωτήρι