Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη – “Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης, έρχονται εκπλήξεις” λένε οι IDF

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε την «επόμενη φάση» των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «και άλλες εκπλήξεις» για την Τεχεράνη.

«Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη φάση της αιφνιδιαστικής επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εδραιώσαμε την αεροπορική υπεροχή μας και εξουδετερώσαμε το δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων, περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης» ανέφερε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Σε αυτήν τη φάση, συνεχίζουμε την εξάρθρωση του (ιρανικού) καθεστώτος και των στρατιωτικών δυνατοτήτων του. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις σε εφεδρεία και δεν έχω πρόθεση να τις αποκαλύψω», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ζαμίρ, το Ισραήλ έχει καταστρέψει πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων και το 80% των αντιαεροπορικών συστημάτων του Ιράν.

Από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε 2.500 πλήγματα και χρησιμοποίησε περισσότερα από 6.000 πυρομαχικά, υποστήριξε. «Εξουδετερώσαμε και καταστρέψαμε πάνω από το 60% των εκτοξευτήρων βαλλιστικών πυραύλων» του Ιράν, «καταστρέψαμε το 80% των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και επιτύχαμε σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες», διαβεβαίωσε.

Νωρίς σήμερα το απόγευμα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ISNA αναφέρει νέες εκρήξεις σε περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης.