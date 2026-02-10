Το Ιράν προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ: Καλυμμένες με χώμα οι είσοδοι στον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν

Καλυμμένες με χώμα είναι οι είσοδοι του πυρηνικού σταθμού του Ισφαχάν στο Ιράν σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ ή και τις δύο χώρες ταυτόχρονα.

Το ινστιτούτο, το οποίο παρακολουθεί εδώ και καιρό τα πυρηνικά συγκροτήματα του Ιράν, αναφέρει ότι οι εικόνες της Κυριακής (08/02) δείχνουν ότι δύο από τις εισόδους είναι πλέον πλήρως καλυμμένες, ενώ η τρίτη, βορειότερη είσοδος του συγκροτήματος διαθέτει επίσης «πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας».

NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0 February 9, 2026

Η οργάνωση αναφέρει ότι δεν παρατηρείται πλέον κίνηση οχημάτων στις εισόδους. Το ινστιτούτο αναφέρει ότι φαίνεται ότι το Ιράν ανησυχεί για την πιθανότητα επιθέσεων ή επιδρομών από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, ή και από τις δύο χώρες, στην εγκατάσταση.

«Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων θα συμβάλει στην αποτροπή τυχόν αεροπορικών επιθέσεων και θα δυσχεράνει επίσης την πρόσβαση των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή καταστροφή τυχόν υψηλής εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό», αναφέρει το ινστιτούτο, υποθέτοντας ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει μεταφέρει ευαίσθητα υλικά στις σήραγγες για να τα προστατεύσει.

«Τέτοιου είδους προετοιμασίες παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση Midnight Hammer που έπληξε εγκαταστάσεις στο Φορντό, το Νατάνζ και το Ισφαχάν», αναφέρει το ινστιτούτο.

Σύμφωνα με το Times of Israel, πριν από την έναρξη του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν τον Ιούνιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διέθετε τρεις μεγάλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που σχετίζονταν με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η εγκατάσταση έξω από την πόλη Ισφαχάν ήταν γνωστή κυρίως για την παραγωγή ουρανίου σε αέρια μορφή, το οποίο τροφοδοτείται σε φυγοκεντρικούς διαχωριστές για να υποβληθεί σε φυγοκέντρηση και καθαρισμό.

Δορυφορικές εικόνες τον περασμένο μήνα έδειξαν ότι κατασκευάζονταν στέγες στο Ισφαχάν, κάτι που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, φαινόταν να αποτελεί μέρος μιας επιχείρησης για την «ανάκτηση οποιουδήποτε είδους υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων ή ερειπίων, χωρίς να μας ενημερώνουν για το τι βγάζουν από εκεί».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Ιράν να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτρέψει τις απειλές για αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις λόγω της καταστολής των διαδηλωτών στη χώρα.