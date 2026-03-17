Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

Νεκρός είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, όπως επιβεβαίωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (17/03).

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Λαριτζανί, αφού νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι τον σκότωσε σε στοχευμένες επιθέσεις.

«Μετά από μια ζωή αγώνα για την ανύψωση του Ιράν και της Ισλαμικής Επανάστασης, τελικά πέτυχε την πολυπόθητη επιθυμία του, απάντησε στο κάλεσμα της αλήθειας και με υπερηφάνεια έφτασε στον ευλογημένο βαθμό του μαρτυρίου στο μέτωπο της υπηρεσίας», αναφέρει ανακοίνωση του Συμβουλίου που μεταδόθηκε από το Mehr.